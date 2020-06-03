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В Москве от коронавируса выздоровело более 90 тысяч пациентов

Всем переболевшим предлагают стать донорами плазмы.

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

За прошедшие сутки от CoViD-19 в Москве выздоровело ещё 3385 пациентов. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 3385 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 91 654, — уточнила она.

Вице-мэр Москвы напомнила, что все переболевшие коронавирусом москвичи могут стать донорами плазмы.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как столице удалось избежать худшего сценария с распространением коронавируса. Градоначальник отметил, что благодаря достаточно жёстким мерам удалось отсрочить пиковые значения заболеваний.

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