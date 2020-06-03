В Москве от коронавируса выздоровело более 90 тысяч пациентов

За прошедшие сутки от CoViD-19 в Москве выздоровело ещё 3385 пациентов. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 3385 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 91 654, — уточнила она.

Вице-мэр Москвы напомнила, что все переболевшие коронавирусом москвичи могут стать донорами плазмы.