В России коронавирус подтвердился ещё у 8536 человек

В России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 8536 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. Общее число зафиксированных случаев CoViD-19 за всё время достигло 432 277.

Данные © Оперштаб

Отмечается, что 38,5% новых пациентов не имели клинических проявлений болезни. Количество выздоровевших от коронавируса за сутки увеличилось на 8972 человека и достигло 195 957.

Пятёрку лидеров по количеству новых подтверждённых случаев составили Москва (+1842), Подмосковье (+736), Санкт-Петербург (+380), Свердловская (+357) и Нижегородская (+347) области.

Всего на сегодняшний день в России зафиксировано 5215 летальных исходов болезни, из которых 178 — за последние 24 часа.