В Уфе оправдали двух экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги

Верховный суд Башкирии оправдал двух бывших полицейских — Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева, — обвиняемых в изнасиловании коллеги-дознавательницы. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов республики.

— Матвеев и Галиев оправданы за непричастностью к совершению преступлений, за ними признано право на реабилитацию, — уточнили в заявлении.

Третьему фигуранту дела, экс-руководителю подразделения МВД Башкирии Павлу Яромчуку, суд сократил срок с шести до четырёх лет лишения свободы, а также уменьшил сумму по гражданскому иску с трёх миллионов до пятисот тысяч рублей. Бывшего правоохранителя взяли под стражу в зале суда.

Адвокат Галиева Ренат Амирханов в беседе с телеканалом "360" отметил, что мотивировочной части на руках у него ещё нет и пока не ясно, чем именно руководствовался суд при принятии решения. В то же время он подчеркнул, что в ходе следствия защита Галиева предоставила доказательства, свидетельствующие о его невиновности. Речь идёт о видеозаписях и показаниях очевидцев, подтверждающих, что он был в кафе. Также экспертиза не обнаружила следов Галиева и Матвеева на теле и одежде потерпевшей. Кроме её слов, преступление ничем не подтверждается.