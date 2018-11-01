Трёх полицейских, подозреваемых в изнасиловании дознавателя, уволили из МВД

Также будет проведена служебная проверка, по результатам которой ряд высокопоставленных полицейских могут привлечь к строгой дисциплинарной ответственности.

Трёх полицейских, которых подозревают в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе, уволили из внутренних органов. Об этом сообщает УМВД по Башкирии.

— Министром внутренних дел по Республике Башкортостан Романом Деевым принято решение об увольнении троих руководителей подразделений республиканского МВД за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции, — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, Деев поручил провести служебную проверку, в рамках которой руководителям подразделений, чьи подчинённые и совершили преступление, будет дана оценка.

— По результатам будет принято решение о привлечении виновных должностных лиц к строгой дисциплинарной ответственности, — подытожили в республиканском управлении МВД.

Как уже сообщал Лайф, по подозрению в изнасиловании 23-летней девушки задержали 51-летнего начальника ОМВД по Уфимскому району, 50-летнего главу ОМВД по Кармаскалинскому району и 34-летнего руководителя Отдела миграции ОМВД по Уфимскому району. По словам потерпевшей, трое офицеров надругались над ней прямо на рабочем месте. В обстоятельствах произошедшего разбирался Лайф.