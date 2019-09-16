Следователь по делу об изнасиловании дознавательницы в Уфе уволился из органов

Ранее своих должностей были лишены и подозреваемые — трое высокопоставленных полицейских.

Следователь, который довёл до суда резонансное дело о групповом изнасиловании дознавательницы в Уфе, уволился из органов. Об этом сообщает ГТРК "Башкортостан" со ссылкой на источник. При этом в самом региональном Следкоме ситуацию комментировать не стали.

Причины, по которым следователь решил уволиться, пока не известны. Другие подробности выясняются.

Громкая история, которая стала основанием для возбуждения уголовного дела, произошла в октябре прошлого года. Трое полицейских изнасиловали 23-летнюю девушку-дознавателя прямо в полицейском участке в Уфе. По подозрению в преступлении задержали 51-летнего начальника ОМВД по Уфимскому району, 50-летнего главу ОМВД по Кармаскалинскому району и 34-летнего руководителя отдела миграции ОМВД по Уфимскому району. Позже все они были уволены из органов и сейчас находятся под арестом. В конце июня обвиняемые не признали свою вину в совершении преступления.