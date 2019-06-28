Подозреваемые в изнасиловании дознавательницы в Уфе не признали вину

Следствие уверено, что в октябре 2018 года в здании отдела полиции фигуранты совершили сексуальное насилие над коллегой.

Бывшие руководители двух отделов полиции Башкирии, которых обвинили в изнасиловании девушки-дознавателя в прошлом году, не признали свою вину, сообщает прокуратура Республики Башкортостан.

В изнасиловании обвиняются экс-главы отделов полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому районам, а также бывший начальник отдела по вопросам миграции по Уфимскому району. Сегодня прокуратура республики утвердила обвинительное заключение и направила в суд.

— Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера), — говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщал Лайф ранее, трое полицейских подозреваются в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя прямо в полицейском участке в Уфе. Ранее они были уволены и сейчас находятся под арестом. Двое обвиняемых настаивают на наличии алиби на момент преступления.

В этом году из органов уволили саму дознавательницу, обвинившую коллег в изнасиловании, и её коллегу. Девушки распивали алкоголь на рабочем месте.