Суд арестовал всех трёх экс-полицейских, подозреваемых в групповом изнасиловании

Теперь в Уфе вынесли решение и в отношении Павла Яромчука, чьи биоматериалы обнаружили на теле 23-летней потерпевшей.

Суд арестовал майора Павла Яромчука на два месяца. Таким образом, теперь под стражей находятся все трое бывшие сотрудники полиции, которых подозревают в групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя.

Бывший руководитель отдела по вопросам миграции Уфимского района также арестован на два месяца, как и два других фигуранта дела.

Стоит отметить, что Яромчук во время суда, который проходил в закрытом режиме, свою вину не признал. Ранее его жена также настаивала на том, что в ночь преступления он находился дома. При этом экспертиза показала, что на теле потерпевшей девушки обнаружили биоматериалы именно бывшего руководителя отдела по вопросам миграции Уфимского района.