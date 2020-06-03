Обычный день, но экшена на целый фильм. Уральский пожарный показал свою работу от первого лица

Видео © Instagram / mchs_sverdlovsk
Сотрудник МЧС из Екатеринбурга снял эпичное видео о том, как происходит тушение огня глазами пожарного. Ролик опубликовали в "Инстаграме" главного управления ведомства по Свердловской области.
Видео сделано в рамках рубрики "Глазами МЧС" с помощью экшен-камеры, закреплённой на шлеме.
В МЧС отметили, что командир отделения второй пожарно-спасательной части Екатеринбурга Антон Мальцев, снявший ролик, уже пять лет ведёт блоги в YouTube и Instagram, рассказывая своим подписчикам о правилах пожарной безопасности и буднях спасателей.
Пользователи соцсети оценили непростую работу пожарных и восхитились опубликованными кадрами.
Ой, прям до мурашек! Спасибо за вашу работу, ребята!
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