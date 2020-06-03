Обычный день, но экшена на целый фильм. Уральский пожарный показал свою работу от первого лица

Сотрудник МЧС из Екатеринбурга снял эпичное видео о том, как происходит тушение огня глазами пожарного. Ролик опубликовали в "Инстаграме" главного управления ведомства по Свердловской области.

В МЧС отметили, что командир отделения второй пожарно-спасательной части Екатеринбурга Антон Мальцев, снявший ролик, уже пять лет ведёт блоги в YouTube и Instagram, рассказывая своим подписчикам о правилах пожарной безопасности и буднях спасателей.