Власти США расследуют возможную угрозу импорта ванадия для нацбезопасности

Правительство США рассмотрит вопрос, представляет ли угрозу национальной безопасности закупка ванадия за рубежом в нынешних объёмах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства торговли США.

— Министр торговли США Уилбур Росс инициировал расследование того, угрожают ли национальной безопасности существующие объёмы или обстоятельства импорта США ванадия, — говорится в сообщении.

Решение изучить данный вопрос было принято после того, как 19 ноября 2019 года местные компании-производители — AMG Vanadium из Огайо и US Vanadium из Арканзаса — запросили соответствующее расследование, ссылаясь на статью 232 закона США от 1962 года о развитии торговли.

Отметим, что данная статья позволяет американскому президенту ограничивать импорт продукции из-за рубежа, руководствуясь соображениями нацбезопасности.