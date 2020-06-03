Убивший своего "любовника" москвич умер в больнице спустя месяц после расправы

Житель Москвы, убивший своего друга и ранивший его мать в начале мая в районе Митино, скончался вчера в одной из столичных больниц. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его данным, после расправы москвич попытался покончить с жизнью. Его, а также выжившую женщину доставили в отделение городской клинической больницы.

У молодого человека диагностировали повреждения, несовместимые с жизнедеятельностью органов. В реанимации он пробыл более 20 дней и вчера, несмотря на старания медиков, скончался.