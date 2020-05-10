Мать парня, убитого в Москве любовником, пыталась закрыть собой сына

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Мать молодого человека, которого сегодня в Москве застрелил его "слишком близкий друг", пыталась защитить сына и закрыть его собой. Об этом Лайфу сообщил источник.

Женщина, её сын и его любовник сидели на кухне. В тот момент, когда она отошла, между молодыми людьми произошёл конфликт, после которого один из них начал стрельбу. Мать погибшего попыталась закрыть собой сына, но сама попала под пулю.

Знакомая погибшего рассказала Лайфу, что до сих пор не верит в произошедшее. По её словам, молодой человек был добрым и совсем неконфликтным человеком. Подруга его матери подтвердила, что у семьи был некий друг, с которым они проводили время.

— Она мне говорила, что есть друг, они в ресторанах сидели, кафе, что вот гуляем, что сын с другом внимание уделяют ей — приятно, — отметила женщина.

Сестра убитого, которая сейчас живёт в другом городе, отметила, что друг брата был очень скрытным.

Напомним, сегодня на северо-западе Москвы спортсмен застрелил "слишком близкого друга" из-за того, что мать последнего, узнав об их гомосексуальной связи, шантажировала его интимными фотографиями пары. Он также ранил женщину и самого себя. Любовник стрелка скончался на месте, сам виновник происшествия и мать погибшего госпитализированы.