В Москве спортсмен застрелил своего "парня" и ранил его мать

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В подъезде дома на северо-западе Москвы спортсмен застрелил "слишком близкого друга" из-за того, что мать последнего, узнав об их гомосексуальной связи, шантажировала его интимными фотографиями пары. Он также ранил женщину и самого себя. Об этом Лайфу сообщил источник.

По данным нашего источника, мама обнаружила в телефоне у сына интимные фото с приятелем, который слишком часто приходил к ним в гости. Спортсмен не выдержал шантажа и пришёл к ним домой, чтобы разобраться. Сначала он выстрелил из пистолета в парня, а затем ранил его мать.

В пресс-службе ГСУ СКР по Москве Лайфу подтвердили факт стрельбы. Приятель стрелка скончался на месте, виновник происшествия госпитализирован, он в тяжёлом состоянии. Мать погибшего, по данным источника, в реанимации.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.