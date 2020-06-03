В Нижневартовске физрука задержали по подозрению в педофилии

В Нижневартовске по подозрению в педофилии был задержан учитель физической культуры одной из местных школ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

— Подозреваемый в период с 2015 по 2020 год неоднократно с применением насилия совершал в помещении школы развратные и иные действия сексуального характера в отношении учениц, — говорится в сообщении.

По данным следствия, в настоящий момент установлены три потерпевшие, двум из которых на момент совершения преступления было 15 лет, одной — 16. Девушки не обращались в правоохранительные органы, поскольку боялись огласки и расправы со стороны учителя. Отмечается, что помимо высказывания угроз он мог повлиять на результаты их итоговой аттестации.

О случившемся стало известно от подруги одной из потерпевших, которая обратилась к следователям с просьбой проверить информацию. В результате опроса учениц, а также коллег задержанного подтвердился факт домогательства. В настоящее время проверяется причастность мужчины к другим эпизодам, а также сокрытие преступлений руководством учебного заведения.