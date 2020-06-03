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Учёные нашли место с самым чистым воздухом на Земле

Гипотезу специалистов подтвердили ДНК-тесты.

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Американские учёные из Университета Колорадо провели исследования и выяснили, какой из регионов планеты отличается самым чистым воздухом. Результаты их труда были опубликованы в научном журнале Proceedings of the Natural Academy of Sciences (PNAS).

Исследователи заявили, что из-за бурно развивающейся и распространяющейся по миру деятельности человека на Земле практически не осталось территорий с первозданной природой и незагрязнённой окружающей средой.

Однако специалисты предположили, что наиболее чистый воздух можно найти над так называемым Южным океаном — совокупностью южных частей Тихого, Атлантического и Индийского океанов, окружающих Антарктиду. По мнению авторов, именно эти места меньше всего испытали на себе воздействие загрязнений с континентов.

Чтобы подтвердить гипотезу, эксперты отправились к берегам Антарктиды, собирая по дороге пробы воздуха, чтобы исследовать бактерии, благодаря которым можно установить свойства нижней атмосферы. Сканирование ДНК показало, что вывод учёных верный.

По всей видимости, Антарктида изолирована от распространения бактерий с южных континентов. Это говорит о том, что Южный океан — один из немногих регионов, на которые антропогенная деятельность почти не повлияла, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф рассказывал, что сразу в семи городах России улучшилось качество воздуха во время периода самоизоляции.

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