Учёные нашли место с самым чистым воздухом на Земле

Американские учёные из Университета Колорадо провели исследования и выяснили, какой из регионов планеты отличается самым чистым воздухом. Результаты их труда были опубликованы в научном журнале Proceedings of the Natural Academy of Sciences (PNAS).

Исследователи заявили, что из-за бурно развивающейся и распространяющейся по миру деятельности человека на Земле практически не осталось территорий с первозданной природой и незагрязнённой окружающей средой.

Однако специалисты предположили, что наиболее чистый воздух можно найти над так называемым Южным океаном — совокупностью южных частей Тихого, Атлантического и Индийского океанов, окружающих Антарктиду. По мнению авторов, именно эти места меньше всего испытали на себе воздействие загрязнений с континентов.

Чтобы подтвердить гипотезу, эксперты отправились к берегам Антарктиды, собирая по дороге пробы воздуха, чтобы исследовать бактерии, благодаря которым можно установить свойства нижней атмосферы. Сканирование ДНК показало, что вывод учёных верный.

— По всей видимости, Антарктида изолирована от распространения бактерий с южных континентов. Это говорит о том, что Южный океан — один из немногих регионов, на которые антропогенная деятельность почти не повлияла, — говорится в сообщении.