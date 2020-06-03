Российские больницы переводят на плановый режим работы

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии перепрофилированных под коронавирус коек в ряде больниц и переводе их на плановый режим работы.

— Как мы видим, ситуация с коронавирусом постепенно улучшается, а это значит, что у нас появилась возможность начать постепенное возвращение к нормальной жизни, в том числе и системы здравоохранения, — отметил Мишустин.

Он добавил, что восстановление плановой работы в медучреждениях начнётся там, где это позволяет эпидемиологическая ситуация. По словам премьер-министра, в первую очередь речь идёт о ряде федеральных клиник в Москве.