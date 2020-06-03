В Сибири найден гибридный клещ-"убийца", который взял от своих прародителей всё самое худшее

Новосибирские учёные обнаружили новую разновидность клещей, представляющих огромную опасность для человека. Насекомое является гибридом таёжного клеща и клеща Павловского, который обычно обитает на Дальнем Востоке и на Алтае. От своих прародителей он взял всё самое худшее: высокую плодовитость и способность переносить все те заболевания, что и оба родительских вида вместе. Это означает, что человек, помимо вируса клещевого энцефалита, рискует заразиться рядом других трансмиссивных болезней, пишет издание "Наука в Сибири".

Исследователи уже знают, как гибрид появился на свет. Оказывается, его "маме" — самке таёжного клеща, чтобы вывести потомство, нужно большое количество крови, поэтому для питания им необходимы крупные млекопитающие, такие как лось или медведь — животные, не обитающие рядом с человеком. А вот его "папа" — клещ Павловского, напротив, лучше приспособлен к жизни рядом с людьми. Для размножения ему достаточно прокормиться на еже, белке или птице, которые распространены в лесопарковых зонах.

— Затем, встретившись на одной территории или, скорее всего, даже на одном животном, эти два вида дали гибрид. Очень важно, что он оказался плодовитым. К примеру, гибрид осла и кобылы не может давать потомство, а у этих клещей оно образуется и между собой, и с родительскими видами. Скорее всего, причина в том, что в какой-то из гибридизаций произошло очень удачное сочетание генов, — рассказывает заведующая лабораторией молекулярной микробиологии Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН доктор биологических наук Нина Тикунова.

К сожалению, каких-то специальных рекомендаций, чтобы защититься от гибридного клеща-"убийцы", на сегодняшний день не существует. Эксперты советуют придерживаться стандартных рекомендаций, которые мы знаем с детства: одеваться так, чтобы помешать насекомому быстро до нас добраться, обрабатывать одежду акарицидными препаратами и каждые 30 минут проводить взаимные или самостоятельные осмотры. Если клещ всё-таки присосался, нужно постараться удалить его как можно быстрее, чтобы уменьшить вероятность заразиться вирусной или бактериальной инфекцией (или сразу обеими, как в случае с нашим гибридом).

Ранее Лайф выяснил самые опасные зоны распространения клещей. В этом году они проснулись раньше срока — ещё в январе.