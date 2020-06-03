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Опубликовано 3 июня 2020, 11:19

В Кремле отреагировали на украинскую игру с "парадом Гитлера" на Красной площади: Это недопустимо

Разработку компании Starni Games сочли "пропагандой нацизма".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счёл недопустимой украинскую игру, в которой можно повоевать на стороне нацистов и изменить исход Второй мировой войны.

Он с осуждением отметил, что игра Strategic Mind: Blitzkrieg, включающая эпизод с парадом Адольфа Гитлера на Красной площади, доступна для скачивания в России.

Можно выразить только крайнее сожаление в связи с тем, что такая игра доступна на территории нашей страны, тем более сейчас, в год, когда отмечаем 75-летие Победы, — заявил Песков.

Он подчеркнул, что такая игра есть "не что иное, как пропаганда нацизма, что недопустимо".

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Стратегию Strategic Mind: Blitzkrieg разработала на Украине компания Starni Games. Создатели предлагают игрокам повоевать на стороне нацистской Германии и "переиграть" историю Второй мировой войны. Среди эпизодов есть сюжет с "победой Гитлера" в битве за Москву и парадом его войск на Красной площади. В анонсе к игре пользователям предлагается "поставить на колени всю Европу".

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Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

София Алабина
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