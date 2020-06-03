НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

"Деньги любят, когда о них заботятся". Седокова раскрыла секрет погашения ипотеки

Звезда намерена выплатить кредиты на жильё за два года.

94
Post cover

Фото © Instagram/ @annasedokova

Экс-солистка группы "ВИА Гра" певица Анна Седокова поделилась с подписчиками лайфхаком погашения ипотеки. По словам звезды, у неё — несколько кредитов на жильё, рассчитанных на 20 лет, но артистка планирует выплатить их за два года.

Певица отметила, что суть — в разнице суммы основного долга и процентов.

Что я сделала? Начала гасить не сумму платежа, а срок договора. 20 процентов с каждого заработка кидаю на досрочное погашение. Всё, что я сэкономила, туда же. Я могу отказаться от каких-то удовольствий и закрыть лучше ипотеку. Деньги любят, когда о них заботятся, — написала Седокова в Instagram.

Звезда отметила, что даже дополнительные 10 тысяч при погашении ипотеки могут заметно изменить ситуацию.

Анна Седокова — украинская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра". Сейчас уверенно строит сольную карьеру. Почти с пелёнок Седокова начала заниматься музыкой и танцами. Впервые она вышла на сцену в составе народного танцевального ансамбля. Успех к будущей звезде пришёл, когда она начала работать на телевидении, всего за год стала постоянной ведущей. Подробнее о творческой биографии Анны Седоковой читайте на сайте uznayvse.ru.

Выбор редакции

Loading...