"Деньги любят, когда о них заботятся". Седокова раскрыла секрет погашения ипотеки

Экс-солистка группы "ВИА Гра" певица Анна Седокова поделилась с подписчиками лайфхаком погашения ипотеки. По словам звезды, у неё — несколько кредитов на жильё, рассчитанных на 20 лет, но артистка планирует выплатить их за два года.

Певица отметила, что суть — в разнице суммы основного долга и процентов.

— Что я сделала? Начала гасить не сумму платежа, а срок договора. 20 процентов с каждого заработка кидаю на досрочное погашение. Всё, что я сэкономила, туда же. Я могу отказаться от каких-то удовольствий и закрыть лучше ипотеку. Деньги любят, когда о них заботятся, — написала Седокова в Instagram.

Звезда отметила, что даже дополнительные 10 тысяч при погашении ипотеки могут заметно изменить ситуацию.