Песков прокомментировал поручение Мишустина изучить применение указов по борьбе с коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал прерогативой правительства поручение премьер-министра Михаила Мишустина изучить, как в стране применяются указы по борьбе с коронавирусом.

— Это абсолютная прерогатива правительства, это в его компетенции находится. И, кроме того, Мишустин возглавляет координационный совет [по борьбе с коронавирусом], — отметил он.