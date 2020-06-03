Песков прокомментировал поручение Мишустина изучить применение указов по борьбе с коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал прерогативой правительства поручение премьер-министра Михаила Мишустина изучить, как в стране применяются указы по борьбе с коронавирусом.
— Это абсолютная прерогатива правительства, это в его компетенции находится. И, кроме того, Мишустин возглавляет координационный совет [по борьбе с коронавирусом], — отметил он.
Напомним, глава кабмина Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору проанализировать применение нормативно-правовых актов, которые были приняты в рамках борьбы с коронавирусом на территории страны. Особое внимание он попросил обратить на соблюдение прав и интересов россиян.
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