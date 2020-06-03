Синоптик рассказала, когда в столичный регион придёт летняя жара

Улучшение погоды в столичном регионе ожидается во второй пятидневке июня, до этого будут дожди. Об этом Лайфу рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Значительное количество осадков синоптики предсказывают третьего и четвёртого июня: за эти дни может выпасть около половины, а местами, возможно, и 2/3 месячной нормы. Самой дождливой должна стать грядущая ночь. После неё погода начнёт постепенно налаживаться.

— Завтра интенсивность осадков значительно уменьшится, а уже в конце рабочей недели только в дневные часы будет приниматься местами небольшой коротковременный дождь, — отметила специалист.

Начиная с шестого июня столбики термометров поднимутся выше 20 градусов, а в отдельные дни — с 8–9 июня — температура в городе будет уже порядка 26–28 градусов тепла. Позднякова подчеркнула, что осадки благотворно повлияют на природу, которую совсем скоро ждёт летняя жара.

— Выпавшие дожди и почва начнут быстро просыхать, эта влага пойдёт на благо и поможет продолжить активный процесс вегетации, который чуть притормозился за счёт более прохладной погоды в конце мая и начале июня, — заключила она.