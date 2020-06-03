В Кремле заявили, что Россия никогда не будет инициатором использования ядерного оружия

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что причины, по которым Россия может прибегнуть к использованию ядерного оружия, чётко прописаны в принятом накануне указе, утверждающем основы государственной политики РФ в соответствующей области.

— В настоящий момент целостный документ опубликован, где чётко указано, что может вынудить РФ использовать ядерное оружие. При этом подчеркивается, что Россия не может быть и не будет инициатором этого, — подчеркнул пресс-секретарь президента.