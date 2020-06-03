НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

В Кремле заявили, что Россия никогда не будет инициатором использования ядерного оружия

Пресс-секретарь президента отметил, что все соответствующие положения чётко прописаны в принятом накануне документе.

38

Фото © Shutterstock

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что причины, по которым Россия может прибегнуть к использованию ядерного оружия, чётко прописаны в принятом накануне указе, утверждающем основы государственной политики РФ в соответствующей области.

В настоящий момент целостный документ опубликован, где чётко указано, что может вынудить РФ использовать ядерное оружие. При этом подчеркивается, что Россия не может быть и не будет инициатором этого, — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Напомним, ранее глава государства Владимир Путин утвердил основы российской политики в сфере ядерного оружия, которое, согласно документу, рассматривается как средство сдерживания. Применение данного вида вооружения является крайней и вынужденной мерой.

Выбор редакции

Loading...