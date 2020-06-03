Песков объяснил, почему проведение общероссийского голосования 1 июля безопасно

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему голосование по поправкам в конституцию назначено на первое июля, а не перенесено на более поздний срок в связи с эпидемиологической ситуацией.

— Статистика заболеваемости достаточно выровнялась. Идёт устойчивая тенденция на сокращение. После объявления даты, как подчёркивалось санитарным врачом, предстоит пережить два инкубационных периода, что с большой долей уверенности приведёт к тому, что эпидемиологическая обстановка будет существенно лучше по сравнению с тем, что было и что сейчас. О непосредственных угрозах здоровью на голосовании при соблюдении мер предосторожности говорить не приходится, — сказал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что повестка дня в России не индексируется только мировым кризисом и, несмотря на пандемию, каждая предложенная поправка в конституцию всё так же важна.

По словам Пескова, специалисты рассматривают возможность второй волны коронавируса осенью. Однако он обратил внимание на то, что инфраструктура здравоохранения поддерживается в состоянии готовности ответить на любые вызовы.

Напомним, президент РФ Владимир Путин назначил на первое июля проведение голосования по поправкам в конституцию. Как и было заявлено ранее, этот день станет выходным.