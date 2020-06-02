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В ЦИК показали, как будет проходить голосование по поправкам в конституцию — видео

При входе на участок избиратели получат средства индивидуальной защиты и ручки.

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Видео © ЦИК РФ

В Центризбиркоме РФ показали, как будет проходить голосование по поправкам в конституцию, которое назначено на 1 июля. Участки начнут работу за шесть дней до официальной даты процедуры волеизъявления.

При входе на избирательный участок каждому гражданину измерят температуру и продезинфицируют руки, а затем выдадут защитную маску, перчатки и одноразовую ручку. Избиратель должен будет показать комиссии паспорт из своих рук и ненадолго снять средство защиты с лица для идентификации его личности. После этого он пройдёт в кабину для голосования.

Напомним, президент РФ Владимир Путин назначил на 1 июля проведение голосования по поправкам в конституцию. Как и было заявлено ранее, этот день станет выходным. Роспотребнадзор дал рекомендации для проведения процедуры волеизъявления.

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