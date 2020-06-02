В ЦИК показали, как будет проходить голосование по поправкам в конституцию — видео

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В Центризбиркоме РФ показали, как будет проходить голосование по поправкам в конституцию, которое назначено на 1 июля. Участки начнут работу за шесть дней до официальной даты процедуры волеизъявления.

При входе на избирательный участок каждому гражданину измерят температуру и продезинфицируют руки, а затем выдадут защитную маску, перчатки и одноразовую ручку. Избиратель должен будет показать комиссии паспорт из своих рук и ненадолго снять средство защиты с лица для идентификации его личности. После этого он пройдёт в кабину для голосования.