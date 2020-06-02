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В Чувашии предотвратили теракт

Правоохранители нашли тайник с самодельными взрывными устройствами.

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Архив. Фото © ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Сотрудники ФСБ РФ обнаружили в Чувашии тайник с самодельными взрывными устройствами, которые были обезврежены. По факту приготовления к теракту возбуждено уголовное дело, сообщает региональное Следственное управление СК РФ.

На месте происшествия продолжают работать следователи, сотрудники УФСБ и ГУ МВД РФ по республике. Изымаются все предметы, а также допрашиваются свидетели. По уголовному делу назначены все необходимые судебные экспертизы.

Правоохранители устанавливают причастных к преступлению, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Лайф рассказывал о предотвращении теракта в Тверской области, который готовил молодой человек 2001 года рождения.

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