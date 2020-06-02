В Чувашии предотвратили теракт

Сотрудники ФСБ РФ обнаружили в Чувашии тайник с самодельными взрывными устройствами, которые были обезврежены. По факту приготовления к теракту возбуждено уголовное дело, сообщает региональное Следственное управление СК РФ.
На месте происшествия продолжают работать следователи, сотрудники УФСБ и ГУ МВД РФ по республике. Изымаются все предметы, а также допрашиваются свидетели. По уголовному делу назначены все необходимые судебные экспертизы.
Правоохранители устанавливают причастных к преступлению, расследование уголовного дела продолжается.
Ранее Лайф рассказывал о предотвращении теракта в Тверской области, который готовил молодой человек 2001 года рождения.