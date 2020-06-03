На протестах в США нашли руку России — в прямом смысле. Пост с "уликой" удалили

Пользователь Reddit под ником Belikedis выложил фотографию с протестов в Хьюстоне, США. На ней в кадр попал полицейский с татуировкой "Россия".
На момент написания новости фотография была удалена модераторами "Реддита". О причине не сообщается. Но фотография разлетелась по Интернету.
— Извините, этот пост был забанен модераторами. Наши сотрудники удаляют сообщения каналов по разным причинам. Среди них — обеспечение безопасности сообщества, вежливости и прозрачности целей, — говорится в сообщении.
Личность полицейского не установлена. На "рукаве" у него замечены две надписи: "Россия" и город, заканчивающийся на "овск". Лайф исследовал список российских городов и нашёл 37, оканчивающихся на эти буквы. Среди них — Хабаровск, Дедовск, Кировск и Багратионовск.