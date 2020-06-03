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На протестах в США нашли руку России — в прямом смысле. Пост с "уликой" удалили

У одного из силовиков заметили татуировку с надписями "Россия" и городом на "овск". Интересно — какой это? Таких в стране 37.

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Фото © Instagram / denissimachev

Пользователь Reddit под ником Belikedis выложил фотографию с протестов в Хьюстоне, США. На ней в кадр попал полицейский с татуировкой "Россия".

На момент написания новости фотография была удалена модераторами "Реддита". О причине не сообщается. Но фотография разлетелась по Интернету.

© Reddit

Извините, этот пост был забанен модераторами. Наши сотрудники удаляют сообщения каналов по разным причинам. Среди них обеспечение безопасности сообщества, вежливости и прозрачности целей, — говорится в сообщении.

Личность полицейского не установлена. На "рукаве" у него замечены две надписи: "Россия" и город, заканчивающийся на "овск". Лайф исследовал список российских городов и нашёл 37, оканчивающихся на эти буквы. Среди них — Хабаровск, Дедовск, Кировск и Багратионовск.

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