Томские биологи обнаружили редкий вид хантавируса

Сотрудники Биологического института Томского госуниверситета (ТГУ) вместе с работниками вирусологического центра "Вектор" обнаружили в регионе редкий вид хантавируса Аltai. Об этом сообщается на официальном сайте высшего учебного заведения.
Несмотря на то что традиционно главным переносчиком заболевания считаются рыжие полёвки и полевые мыши, на этот раз им оказался один из видов землероек — бурозубка.
— Пробы, собранные в нескольких районах Томской области, показали, что в отдельных местах носителями могут быть до 50% этих насекомоядных, — цитирует пресс-служба сотрудника лаборатории мониторинга биоразнообразия Александра Жигалина.
Учёный уверен, что собранные биоматериалы позволят не только изучить вирус более тщательно и выделить геном, но и описать его. Это, в свою очередь, нужно для понимания происхождения возбудителя, разработки тест-систем и поисков способов лечения инфекции.
Как пояснили в пресс-службе вуза, инфицирование происходит через контакт с мелкими млекопитающими или их продуктами жизнедеятельности. Группу риска в первую очередь составляют владельцы частных домов, дачники, рыбаки и охотники.
Отметим, что в новом сезоне томские биологи собираются продолжить изучение хантавируса и потенциальных переносчиков заболевания. На этот раз исследование будет масштабнее, поскольку в 2020 году благодаря тёплой зиме численность популяций землероек значительно увеличилась.
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