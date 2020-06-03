Томские биологи обнаружили редкий вид хантавируса

Сотрудники Биологического института Томского госуниверситета (ТГУ) вместе с работниками вирусологического центра "Вектор" обнаружили в регионе редкий вид хантавируса Аltai. Об этом сообщается на официальном сайте высшего учебного заведения.

Несмотря на то что традиционно главным переносчиком заболевания считаются рыжие полёвки и полевые мыши, на этот раз им оказался один из видов землероек — бурозубка.

— Пробы, собранные в нескольких районах Томской области, показали, что в отдельных местах носителями могут быть до 50% этих насекомоядных, — цитирует пресс-служба сотрудника лаборатории мониторинга биоразнообразия Александра Жигалина.

Учёный уверен, что собранные биоматериалы позволят не только изучить вирус более тщательно и выделить геном, но и описать его. Это, в свою очередь, нужно для понимания происхождения возбудителя, разработки тест-систем и поисков способов лечения инфекции.

Как пояснили в пресс-службе вуза, инфицирование происходит через контакт с мелкими млекопитающими или их продуктами жизнедеятельности. Группу риска в первую очередь составляют владельцы частных домов, дачники, рыбаки и охотники.