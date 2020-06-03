Появилось видео резонансной кражи обоев в Екатеринбурге. Судя по кадрам, подозреваемый мог быть вооружён

Убитый во время штурма квартиры 27-летний житель Екатеринбурга Владимир угрожал ножом продавцу строительного магазина во время кражи обоев. Видео с места инцидента опубликовало агентство Ura.ru.

На кадрах видно, как из магазина выходит екатеринбуржец с теми самыми четырьмя рулонами злополучных обоев. Однако его догоняют сотрудники магазина, после чего между мужчинами завязывается драка, во время которой Владимир достаёт предмет, внешне похожий на нож, отгоняет всех в сторону, собирает рулоны и уходит.