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Появилось видео резонансной кражи обоев в Екатеринбурге. Судя по кадрам, подозреваемый мог быть вооружён

В руках у мужчины, который позже погиб при штурме квартиры, был предмет, похожий на нож.

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Убитый во время штурма квартиры 27-летний житель Екатеринбурга Владимир угрожал ножом продавцу строительного магазина во время кражи обоев. Видео с места инцидента опубликовало агентство Ura.ru.

На кадрах видно, как из магазина выходит екатеринбуржец с теми самыми четырьмя рулонами злополучных обоев. Однако его догоняют сотрудники магазина, после чего между мужчинами завязывается драка, во время которой Владимир достаёт предмет, внешне похожий на нож, отгоняет всех в сторону, собирает рулоны и уходит.

Напомним, что 31 мая во время штурма квартиры в Екатеринбурге был убит парень, который украл четыре рулона обоев. Родители погибшего мужчины уверены, их сын ничего не крал. Сейчас СКР проводит дополнительную проверку по делу. Лайф попытался разобраться в резонансной истории и узнал мнения всех сторон.

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