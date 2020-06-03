Появилось видео резонансной кражи обоев в Екатеринбурге. Судя по кадрам, подозреваемый мог быть вооружён

Убитый во время штурма квартиры 27-летний житель Екатеринбурга Владимир угрожал ножом продавцу строительного магазина во время кражи обоев. Видео с места инцидента опубликовало агентство Ura.ru.
На кадрах видно, как из магазина выходит екатеринбуржец с теми самыми четырьмя рулонами злополучных обоев. Однако его догоняют сотрудники магазина, после чего между мужчинами завязывается драка, во время которой Владимир достаёт предмет, внешне похожий на нож, отгоняет всех в сторону, собирает рулоны и уходит.
Напомним, что 31 мая во время штурма квартиры в Екатеринбурге был убит парень, который украл четыре рулона обоев. Родители погибшего мужчины уверены, их сын ничего не крал. Сейчас СКР проводит дополнительную проверку по делу. Лайф попытался разобраться в резонансной истории и узнал мнения всех сторон.