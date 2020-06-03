В американском Фергюсоне впервые избрали мэром темнокожую женщину. Там шесть лет назад тоже гремели беспорядки

Мэром американского города Фергюсон (штат Миссури) впервые стала афроамериканка Элла Джонс, сообщает телеканал CNN. Напомним, что это тот самый город, где в 2014 году вспыхнули беспорядки из-за убийства копом темнокожего подростка Майкла Брауна.
Миссис Джонс одержала победу с 54% голосов, в то время как её соперника Хизер Робинетт поддержало 46% избирателей. Она также вошла в историю как первая женщина, занявшая этот пост. А в 2015 году она стала первой афроамериканкой, избранной в городской совет Фергюсона.
Ella Jones becomes the first woman and first black mayor of Ferguson, Missouri.— CNN (@CNN) June 3, 2020
The result comes nearly six years after the death of black teen in the city set off weeks of nationwide protests and outrage. https://t.co/mVK3bFLLRp
Напомним, что 18-летний Майкл Браун был убит 9 августа 2014 года после того, как отказался подчиниться требованиям стражей порядка и вступил в рукопашную схватку с одним из них. По словам некоторых очевидцев, в тот момент, когда Уилсон открыл огонь по подростку, тот уже стоял с поднятыми руками. Столкновение Брауна с полицейскими попало на запись видеокамер. Полицейский утверждает, что действовал в целях самообороны, поскольку подросток якобы пытался выхватить у него пистолет. В общей сложности страж порядка выпустил в подростка шесть пуль.
Убийство подростка полицейским впервые за долгое время подняло проблему расовой дискриминации в Америке на новый уровень. По всей стране и даже за её пределами прокатилась волна протестов с требованием привлечь копов к ответственности. Даже во время сегодняшних акций протеста из-за похожей истории в Миннесоте у многих манифестантов можно увидеть плакаты с фотографиями Майкла Брауна — парня, с которого всё началось.
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Напомним, причиной массовых беспорядков во многих городах США с конца прошлой недели стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, в результате которого тот погиб. Мирная акция протеста в первый же день переросла в погромы, которые не утихали несколько дней. В городе был объявлен режим ЧС и введена Национальная гвардия, ещё более чем в 40 городах объявлен комендантский час.