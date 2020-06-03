Оглавление Официальная версия Могла ли повлиять на настроение людей 5G? Во всём снова виноваты видеоигры? ***

Десятки городов США с заходом солнца начинают походить на фильм "Судная ночь". В нём, напомним, по сюжету раз в году на ночь отменяются законы. Только в жизни правосудие не работает уже целую неделю. Горят в Америке не декорации. Кровь — настоящая. А люди умирают взаправду. Что стало причиной, по которой взбесились американцы?

Официальная версия

Согласно ей, беспорядки начались после того, как полицейские в Миннеаполисе на глазах у людей задушили темнокожего парня. Зрелище воистину жуткое. Жестокое задержание попало на видео и быстро облетело не только Штаты, но и весь земной шар.

Видеозапись зафиксировала, что перед тем, как потерять сознание, задержанный несколько раз выдавливает из себя: "Я не могу дышать". Но копы обратили внимание на состояние темнокожего только после того, как у него изо рта полилась кровь.

Жестокость представителей правоохранительных органов вывела из себя многих жителей Соединённых Штатов. Буквально через два-три дня темнокожие американцы взбесились и начали устраивать погромы в десятках городов.

Могла ли повлиять на настроение людей 5G?

Шутка ли, многие до сих пор верят, что мобильная сеть нового поколения ослабляет иммунитет и поэтому люди заражаются коронавирусом. Своими корнями этот миф, напомним, уходит в Китай. Сторонники теории заговора опираются на тот факт, что CoViD-19 появился в городе Ухань почти одновременно с 5G.

Мы же решили подкинуть в эту конспирологическую топку ещё несколько фактов. Посмотрели, в каких американских городах на момент начала беспорядков была развёрнута новая сеть, и увидели занятные цифры. В 53 городах США прошли или идут протесты, а также введён режим чрезвычайного положения. В 45 из них на конец мая в том или ином виде работала 5G. Проще говоря, в 85% городов, которые захлестнула волна протестных настроений, установлены радиовышки.

Фото © LIFE

Согласитесь, весьма плодотворная почва для взращивания новой теории заговора. Мол, радиовышки не только иммунитет ослабляют, но ещё и раздражают людей. Особенно темнокожих. А если в этом контексте ещё и вывернуть наизнанку тот факт, что 5G влияет на мозг человека (равно как и любое другое электромагнитное поле)... Да если ещё и умолчать о том, как именно влияют радиочастотные волны на мозг (согласно исследованиям, ничего, о чём стоило бы волноваться, не происходит)... Ууу...

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К слову, из правила выбились следующие города: Беверли-Хиллз, Санта-Моника, Сиэтл, округ Колумбия, Фергюсон, Тампа, Эвансвилл и Ричмонд. В некоторых случаях есть даже рациональное объяснение. Например, в Сиэтле до сих пор нет 5G, поскольку местные власти недовольны суммой, которую операторы предлагают за аренду земли. А в Беверли-Хиллз власть имущие не хотят пускать в город 5G, пока не будет доказана стопроцентная безопасность стандарта.

Всего же операторы AT&T, Sprint, T-Mobile и Verizon общими усилиями развернули 5G почти в 140 городах Соединённых Штатов Америки. Ознакомиться с полным списком можно здесь .

Во всём снова виноваты видеоигры?

Нет, ну правда. Разговоры о том, что видеоигры провоцируют людей на жестокость, возобновляются после каждого шутинга в школе или колледже. Причём неважно, в США случилась трагедия или где-нибудь у нас под боком. И в России, и у них всё равно в СМИ появятся суперзащитники детей, готовые оставить их без всех радостей жизни во имя безопасности.

В таком разрезе очень любопытным становится тот факт, что протестам и беспорядкам в США предшествовала бесплатная раздача GTA V в цифровом магазине видеоигр Epic Games Store.

Несмотря на то что игре уже почти семь лет, акция вызвала ажиотаж. Во-первых, под натиском желающих забрать копию игры сайт магазина просто "упал" и не "вставал" несколько часов подряд. Во-вторых, спустя неделю после раздачи GTA V вышла на первое место по количеству игроков, обогнав даже пресловутую игру Fortnite, в которой зарегистрировано более 350 миллионов игроков.

Это говорит о том, что в GTA прямо сейчас зависают если не миллионы, то сотни, в крайнем случае — десятки тысяч геймеров одновременно. А что такое GTA? Ода беззаконию! В GTA без проблем можно провести репетицию протеста.

А что, если так и было? Вдруг американцы переиграли в GTA и вышли на улицы, чтобы устроить погром? Недаром же, как пишут авторы некоторых телеграм-каналов, происходящее в США сильно напоминает события обсуждаемой игры. Шутки шутками, а тематические мемы уже начали появляться в Сети.

Фото © Telegram-канал Dankest Memes

Надпись на картинке: Геймеры: "Видеоигры не делают людей жестокими". *Epic Store раздаёт GTA бесплатно*. США спустя неделю.

А от мемов и фейков до действий, как мы знаем на примере с историей про вредную сеть 5G, один шаг. В Великобритании люди сжигают вышки. В Дагестане женщины не дают их даже поставить.

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Не принимайте содержание материала близко к сердцу. Написанное выше — лишь абсурдное предположение автора по мотивам фейков и теорий заговора про 5G. Нет ни одного исследования или мало-мальски твёрдого факта, подтверждающего, что 5G влияет на иммунитет и тем более на сознание людей. Убедительных научных работ, свидетельствующих о корреляции между видеоиграми и желанием устроить погром, тоже не существует.