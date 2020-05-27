Банят всех, кроме Виктории Бони. Facebook, YouTube и Instagram выборочно удаляют фейки о коронавирусе

Западные открытые площадки и мессенджеры активно борются с недостоверными новостями в течение нескольких лет. Пандемия коронавируса — тот случай, когда это необходимо. Ограничения в странах, соблюдение дистанции, меры предосторожности дома — всё это нужно знать. Неверной информации быть не должно. Правда, контролируются преимущественно англоязычные сообщества. В русскоязычном же фейки о теориях заговора никуда не деваются.

Twitter: вы увидите, что информация сомнительная

Соцсеть в ближайшее время начнёт добавлять ярлыки к твитам о коронавирусе с недостоверной информацией. Пользователь перейдёт в справочник самого "Твиттера" или на сторонний достоверный источник.

Директор по общественной политике "Твиттера" Ник Пиклс добавил, что компания не намерена удалять твиты с сомнительной информацией. Она намерена бороться с фейками с помощью дискуссии, а не удаления недостоверных данных.

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Ранее "Твиттер" вёл себя более радикально. В марте были заблокированы посты о коронавирусе, идущие вразрез с рекомендациями органов здравоохранения.

Глава отвечающего за целостность данных отдела "Твиттера" Йоэль Рот сказал, что компания так поступает по отношению к твитам с призывами к действиям, которые могут нанести вред. Например, призыв отказаться от соблюдения дистанции между людьми.

YouTube: не верите, что коронавирус — это серьёзно, — бан

YouTube обновил правила сообщества на почве коронавируса и начал блокировать видео с недостоверной информацией. Ролик будет забанен, если содержит ложные сведения о лечении болезни, профилактике, диагностике и путях передачи инфекции.

Сайт опубликовал примеры фейковой информации. Она либо не соответствует действительности, либо противоречит рекомендациям ВОЗ и органов здравоохранения.

Видео на YouTube заблокируют, если оно содержит следующее:

утверждения о том, что коронавирусной инфекции CoViD-19 не существует или смертельных случаев не было;

призывы отказаться от обращения за медицинской помощью и лечить коронавирусную инфекцию самостоятельно средствами народной медицины;

призывы отказаться от медицинской помощи и лечить коронавирусную инфекцию с помощью молитв и обрядов;

утверждения о том, что вакцина или лекарство от коронавируса существуют;

сообщения о том, что какое-либо из лекарственных средств может предотвратить заболевание коронавирусной инфекцией;

любые другие призывы не обращаться за медицинской помощью или не консультироваться с профессиональными медицинскими работниками.

Facebook: нарушать социальную дистанцию нельзя

"Фейсбук" удалил несколько страниц с призывами выйти на митинги в США против строгого карантина. Удалены были страницы, посвящённые проведению таких митингов в Небраске, Нью-Джерси и Калифорнии.

В удалении таких страниц нет ничего необычного — их контент нарушает законодательство местных штатов о необходимости соблюдения социальной дистанции. Группы были заблокированы по требованию властей Штатов. Соцсеть дополнила, что группы не будут блокироваться, если в них расскажут о необходимости соблюдать дистанцию между людьми.

Впрочем, не факт, что соцсеть не устроили именно призывы нарушить карантин. Ранее стало известно, что протесты против карантина в США организуют ультраправые сторонники свободной торговли оружием братья Дорр.

Instagram: а вы знали, что Билл Гейтс...

Эта соцсеть переживает пандемию ярче всех. В ней телеведущая Виктория Боня выпустила серию роликов, где рассказала о конспирологических теориях. Якобы коронавирус вызывают вышки 5G, а вакцинация от инфекции на самом деле массовое чипирование человечества. И аккаунт не блокируют.

Хотя ограничения на распространение неподтверждённой информации о коронавирусе есть, и, судя по активности площадки, они такие же, как и в других соцсетях. В конце марта соцсеть заблокировала аккаунт с мемами на 15 миллионов фолловеров за пост сомнительного содержания о коронавирусе. Возможно, деятельность аккаунтов в разных регионах мониторится по-разному.

WhatsApp: пересылайте сообщения, но знайте меру

Мессенджер ограничил пересылку сообщений: теперь перенаправить их можно не более чем в один чат за раз. До этого пользователи могли пересылать сообщения в пять чатов одновременно, массовую пересылку больше не сделать.