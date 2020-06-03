Глава МЧС назвал предварительную причину разлива топлива на ТЭЦ в Норильске

Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил президенту России Владимиру Путину, что разлив топлива на норильской ТЭЦ мог произойти из-за проседания свай фундамента.
— По предварительной информации, из-за проседания свай фундамента произошла разгерметизация резервуара, в результате произошёл разлив топлива на технологическую дорогу с последующим возгоранием, — сообщил Зиничев.
Он также отметил, что случилась утечка топлива в акваторию рек Далдыкан и Амбарная. По словам главы МЧС, информация о чрезвычайном происшествии на ТЭЦ поступила в подразделение ведомства только спустя два дня после инцидента, 31 мая.
Напомним, в Норильске после пожара на территории ТЭЦ-3 разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов. В территориальном отделе Роспотребнадзора рассказали, что сотрудники ведомства взяли пробы в насосных станциях, обеспечивающих подачу питьевой воды. Проверка показала, что нефтепродукты не проникли в подземные источники.