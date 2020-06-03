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Глава комитета по туризму Петербурга: Мы готовы к открытию туристического сезона

Городские объекты культуры начнут открываться, как только позволит эпидемиологическая ситуация.

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Фото © Pixabay

Комитет по туризму Северной столицы разработал дорожную карту по поэтапному открытию городских объектов культуры. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал новый глава ведомства Сергей Корнеев. Как только позволит эпидемиологическая ситуация, туристический сезон откроют, заверил он.

Во многих странах есть общие рекомендации Всемирного совета по туризму, есть общие рекомендации Всемирной туристской организации. Скорее всего, эта система должна быть такая унифицированная, понятная во всём мире, интегрирована с международными практиками, но с учётом нашей специфики, — пояснил Корнеев.

Отметим, что ранее главный государственный санитарный врач по городу Наталья Башкетова заявила, что Петербург "пока категорически не готов к снятию ограничений" и туристического сезона в этом году не будет.

К слову, за последние сутки в городе коронавирусная инфекция подтвердилась у 380 человек, а общее число инфицированных превысило 17 тысяч человек. В Ленобласти за сутки выявили 54 новых заболевших, а общее их число составляет около трёх тысяч.

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