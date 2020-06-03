Глава комитета по туризму Петербурга: Мы готовы к открытию туристического сезона

Комитет по туризму Северной столицы разработал дорожную карту по поэтапному открытию городских объектов культуры. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал новый глава ведомства Сергей Корнеев. Как только позволит эпидемиологическая ситуация, туристический сезон откроют, заверил он.

— Во многих странах есть общие рекомендации Всемирного совета по туризму, есть общие рекомендации Всемирной туристской организации. Скорее всего, эта система должна быть такая унифицированная, понятная во всём мире, интегрирована с международными практиками, но с учётом нашей специфики, — пояснил Корнеев.

Отметим, что ранее главный государственный санитарный врач по городу Наталья Башкетова заявила, что Петербург "пока категорически не готов к снятию ограничений" и туристического сезона в этом году не будет.