5 стран, которые оплатят расходы туристов по окончании карантина

Компенсация авиабилетов и проживания, бесплатная медицинская помощь и лежаки на пляже — вот что готовы предложить курорты, которые до пандемии коронавируса не страдали от нехватки туристов, сообщает Mirror.
Италия
Сиццилия. Фото © Unsplash / dylu
Власти Сицилии заявили, что для привлечения туристов компенсируют до 50% стоимости их авиаперелёта и каждую третью ночь в одном из местных отелей. Кроме того, станут бесплатными для посещения некоторые музеи и археологические достопримечательности острова. Ваучеры можно будет оформить на сайте Visit Sicily.
Мексика
Канкун. Фото © Wikimedia Commons / Dronepicr
Ассоциация отелей Канкуна предлагает туристам, приезжающим вдвоём, одну бесплатную ночь в гостинице. А при определённых условиях гостям мексиканского курорта могут возместить стоимость авиаперелёта.
Великобритания
Корнуолл. Фото © Unsplash / benjaminjohnelliott
Исполняющая обязанности генерального директора VisitBritain (британского управления по туризму) Патриция Йейтс заявила, что организация рассматривает различные варианты маркетинговых кампаний для привлечения туристов. Акцент будет сделан на граждан Соединённого Королевства: для них могут быть предусмотрены прямые стимулирующие выплаты.
Кипр
Айя-Напа. Фото © Unsplash / lsdforsociety
Власти Кипра возместят туристам и членам их семей все расходы, связанные с проживанием на острове. Но при одном условии: если их тесты на коронавирус окажутся отрицательными. Мазок будут брать прямо в аэропорту у случайных пассажиров. Тем, у кого обнаружат CoViD-19, медицинская помощь также будет оказана бесплатно.
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Болгария
Тюленово. Фото © Unsplash / anikinearthwalker
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