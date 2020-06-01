5 стран, которые оплатят расходы туристов по окончании карантина

Компенсация авиабилетов и проживания, бесплатная медицинская помощь и лежаки на пляже — вот что готовы предложить курорты, которые до пандемии коронавируса не страдали от нехватки туристов, сообщает Mirror.

Италия

Сиццилия. Фото © Unsplash / dylu

Власти Сицилии заявили, что для привлечения туристов компенсируют до 50% стоимости их авиаперелёта и каждую третью ночь в одном из местных отелей. Кроме того, станут бесплатными для посещения некоторые музеи и археологические достопримечательности острова. Ваучеры можно будет оформить на сайте Visit Sicily.

Мексика

Канкун. Фото © Wikimedia Commons / Dronepicr

Ассоциация отелей Канкуна предлагает туристам, приезжающим вдвоём, одну бесплатную ночь в гостинице. А при определённых условиях гостям мексиканского курорта могут возместить стоимость авиаперелёта.

Великобритания

Корнуолл. Фото © Unsplash / benjaminjohnelliott

Исполняющая обязанности генерального директора VisitBritain (британского управления по туризму) Патриция Йейтс заявила, что организация рассматривает различные варианты маркетинговых кампаний для привлечения туристов. Акцент будет сделан на граждан Соединённого Королевства: для них могут быть предусмотрены прямые стимулирующие выплаты.

Кипр

Айя-Напа. Фото © Unsplash / lsdforsociety

Власти Кипра возместят туристам и членам их семей все расходы, связанные с проживанием на острове. Но при одном условии: если их тесты на коронавирус окажутся отрицательными. Мазок будут брать прямо в аэропорту у случайных пассажиров. Тем, у кого обнаружат CoViD-19, медицинская помощь также будет оказана бесплатно.

Болгария

Тюленово. Фото © Unsplash / anikinearthwalker