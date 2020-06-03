Предполагаемому убийце шестилетней девочки из Крыма предъявили обвинение

Подозреваемому в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки в Крыму предъявлено соответствующее обвинение. Мужчина признался в преступлениях, а также рассказал и показал следователям, как всё произошло. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
— Мужчина, используя беспомощное состояние ребёнка, совершил в отношении неё преступления сексуального характера. Затем, понимая, что девочка не умеет плавать, столкнул её в воду, в результате этого наступила её смерть, — говорится в сообщении.
Отмечается, что обвиняемый неоднократно судим — за кражи, угрозу убийством и покушение на изнасилование. Последний раз он вышел из колонии в мае 2019 года.
Напомним, шестилетняя девочка отправилась с папой и его приятелями на рыбалку и исчезла, однако взрослые, выпивая на берегу, не сразу заметили пропажу ребёнка. Позже тело девочки нашли на берегу Северо-Крымского канала. Следователи задержали отца убитой малышки и предполагаемого убийцу. Ранее Лайфу стало известно, что обвиняемый — крёстный отец девочки, однако мать погибшей опровергла эту информацию.