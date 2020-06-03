Сервис BlaBlaCar возобновил работу в России

Крупнейший в мире международный онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar 3 июня возобновил свою работу в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Впрочем, в связи с поэтапным возвращением к обычной жизни и отменой мер предосторожности служба вернулась к работе, но с некоторыми условиями.

— BlaBlaCar возобновляет свою работу, но внедряет дополнительные меры безопасности, — говорится в сообщении.

В частности, было сокращено количество разрешённых для бронирования мест с пяти до четырёх. Кроме того, сервис ввёл дополнительную опцию, которая предусматривает наличие лишь одного попутчика на заднем сиденье авто.

Также скоро смогут вернуться к работе через сервис и официальные перевозчики. Это означает, что будут возобновлены автобусные поездки, однако все пассажиры должны будут во время движения находиться в масках и перчатках.