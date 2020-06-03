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Сервис BlaBlaCar возобновил работу в России

При этом с учётом эпидемической ситуации усилены меры безопасности.

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Фото © Shutterstock

Крупнейший в мире международный онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar 3 июня возобновил свою работу в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Впрочем, в связи с поэтапным возвращением к обычной жизни и отменой мер предосторожности служба вернулась к работе, но с некоторыми условиями.

BlaBlaCar возобновляет свою работу, но внедряет дополнительные меры безопасности, — говорится в сообщении.

В частности, было сокращено количество разрешённых для бронирования мест с пяти до четырёх. Кроме того, сервис ввёл дополнительную опцию, которая предусматривает наличие лишь одного попутчика на заднем сиденье авто.

Также скоро смогут вернуться к работе через сервис и официальные перевозчики. Это означает, что будут возобновлены автобусные поездки, однако все пассажиры должны будут во время движения находиться в масках и перчатках.

Ранее сообщалось, что в Крыму вновь заработали отели и гостиницы. Они смогут принимать отдыхающих уже с 15 июня. Однако, как сообщил глава региона Сергей Аксёнов, речь на данный момент идёт только о внутреннем крымском туризме, а не о межрегиональном.

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