Путин строго отчитал чиновников за ЧП в Норильске: Мы что, будем узнавать об этом из соцсетей?

Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин собрал совещание по ситуации с ЧП в Норильске, где накануне произошёл разлив более 20 000 кубометров дизельного топлива. Глава государства отчитал губернатора Красноярского края Александра Усса и руководителей предприятия, где произошла авария.

Глава региона пожаловался российскому лидеру, что власти края не сразу узнали о ЧП. Усс пояснил, что только после появления информации о разливе топлива в соцсетях и настойчивых просьб была выявлена реальная картина произошедшего.

— Почему власти узнали [о произошедшем] только через два дня? Мы что, будем узнавать о ЧП из соцсетей? У вас всё в порядке со здоровьем? — спросил Путин у руководства ТЭЦ-3, где произошёл разлив топлива.

Отметим, что после чтения доклада губернатора Красноярского края о ЧП и ситуации в регионе президент жёстко отреагировал на документ.

— Доклад закончился? А что [дальше] делать? Вы же губернатор! — отметил российский лидер. — Придётся попросить правоохранительные органы выяснить, что было передано, куда [была] передана информация и какова была реакция тех, кто должен отреагировать.

Отметим, что президент также потребовал от главы МЧС России Евгения Зиничева предоставить доклад о ситуации в Норильске.