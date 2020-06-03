Тысячи норок планируют умертвить с помощью газа на "коронавирусных" фермах в Нидерландах

Правительство Нидерландов планирует умертвить тысячи норок на фермах по всей стране, где у этих животных был обнаружен новый коронавирус. Об этом сообщает местная телекомпания RTL. На данный момент известно о заражении обитателей как минимум восьми таких ферм, большинство из них расположены в провинции Северный Брабант.

Всё дело в опасности передачи инфекции от животных к человеку. Власти уверены, что на данный момент в Нидерландах доказаны два таких случая, ещё несколько под вопросом.

— Кабинет министров опубликует официальное решение в ближайшее время. Уничтожение норок начнётся вскоре после этого. Животные будут усыплены с помощью газа, — сообщает телеканал.