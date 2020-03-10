США хотят упомянуть "Посейдон" в новом договоре СНВ с Россией

В Госдепартаменте США объяснили, какие российские системы хотят включить в новый Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3).

По их мнению, соглашение должно включать в себя спектр новых российских систем вооружений, разрабатываемых в настоящее время и не подпадающих под действие нынешнего договора.

— Это несколько экзотические вооружения, такие как вооружённый ядерным оружием подводный аппарат на ядерной тяге "Посейдон", крылатая ракета на ядерной тяге с ядерным вооружением и баллистическая ракета воздушного базирования, — приводит слова представителя Госдепа РИА "Новости".

Также Госдеп хочет, чтобы к новому договору присоединился Китай.

— [Договор] должен не только охватывать больше сторон, чем раньше, конкретно — Китай наряду с Россией, но он также должен покрывать больше систем, чем сейчас, — добавил представитель Госдепартамента.

Действие СНВ-3 истекает в феврале 2021 года. Договор был подписан в 2010 году тогдашними президентами стран Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой и вступил в силу 5 февраля 2011-го. Он предусматривает обязательства каждой из сторон сократить число развёрнутых стратегических носителей — межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, а также тяжёлых стратегических бомбардировщиков — до 700 штук, а также 1550 боеголовок и 800 развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.

Ранее президент России Владимир Путин назвал ошибкой США отказ от противоракетного договора СНВ-3.