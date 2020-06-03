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Косметолог рассказала, кому нельзя делать маски из клубники

При этом многим ягода действительно подходит, так как содержит противовоспалительные вещества, витамины, калий, магний и марганец.

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Фото © Pixabay

В преддверии ягодного сезона эксперт красоты косметолог и диетолог Марият Мухина рассказала Лайфу о полезных свойствах любимой россиянами ягоды — клубники.

Она пояснила, что в клубнике действительно есть те вещества, которые способствуют красоте и здоровью кожи. В частности, эта ягода богата антиоксидантами и полифенолами, которые помогают предотвратить рак кожи. Также она содержит противовоспалительные вещества и калий, магний, марганец, витамин К и витамин С.

Кроме того, клубника укрепляет сосудистую стенку и способствует профилактике сосудистых "звездочек". Однако, к сожалению, пользу от этой ягоды можно получить лишь в домашних условиях, потому что промышленность не может сохранить все её свойства.

При этом маску из клубники не рекомендуется использовать девушкам до 25 лет, поскольку молодая кожа особенно чувствительна к фруктовым кислотам — клубника может спровоцировать появление дерматита, аллергии и экземы.

Во время беременности и кормления грудью клубника тоже может вызывать повышенную чувствительность организма женщины и аллергию. Маску в этот период рекомендовано ограничить, — отметила Мухина.

Кроме того, нежелательно наносить ягодную смесь на тонкую или повреждённую кожу и зону вокруг глаз. Также специалист предупреждает, что нельзя совмещать солнечные ванные с применением клубники в косметических целях, потому что она может вызвать фотодерматит у человека.

Не рекомендуется её использовать в чистом виде, лучше размешать со сметаной, мёдом, молоком или кефиром и держать на лице не больше 20 минут, это тоже очень важно, — добавила Мухина.

Косметолог подчеркнула, что среди всех вариантов стоит отдавать предпочтение кубанской клубнике, поскольку это "наилучший вариант" с точки зрения свежести и сохранности полезных веществ. Если её нет, то можно приобрести киргизскую ягоду, а только потом уже клубнику из Турции или Израиля.

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