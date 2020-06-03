Трамп: Присутствия России на встрече G7 требует здравый смысл

Президент США Дональд Трамп заявил, что присутствия России на встрече G7 требует здравый смысл. Так он ответил в интервью Fox News Radio на вопрос о том, что сделал президент РФ Владимир Путин, чтобы вернуться в "Большую семёрку".

— Он помог нам с нефтяной индустрией, что хорошо и для него тоже, и мы её подняли и теперь можем спасти миллионы рабочих мест. Теперь производство там стабильно. Цены на нефть опускались до нуля, это бы стоило пять миллионов рабочих мест. Но вообще это не вопрос того, что он (Путин. — Прим. Лайфа) сделал. Это вопрос здравого смысла, — сказал Трамп.