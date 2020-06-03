В Норильске после утечки 20 тонн топлива задержали начальника цеха ТЭЦ-3

Начальник цеха норильской ТЭЦ-3 задержан по делу о разливе более 20 000 кубометров дизельного топлива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РФ.

Ранее сообщалось, что после пожара на территории ТЭЦ-3 разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Инцидент случился после того, как в резервуар для хранения дизельного топлива врезался легковой автомобиль. Кадры последствий аварии попали в Сеть. Сегодня президент провёл экстренное совещание по ситуации в Норильске. Он одобрил предложение МЧС ввести там режим чрезвычайной ситуации и попросил правоохранителей разобраться, почему о ЧП своевременно не доложили в МЧС.