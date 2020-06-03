В Кремле отреагировали на желание Трампа заключить с Россией "ядерный пакт"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал желание главы США Дональда Трампа заключить с Россией "ядерный пакт". Об этом сообщает РИА "Новости".
— Считаем, что министры иностранных дел должны интенсифицировать работу с учётом того, что по ДСНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. — Прим. Лайфа) время уходит, — сказал Песков.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что хочет "ядерного пакта" с Россией. Он подчеркнул, что это самая большая проблема, которая существует в мире. Накануне президент РФ Владимир Путин утвердил основы российской политики в сфере ядерного оружия, которое, согласно документу, рассматривается только как средство сдерживания.