"Ажиотаж! Не успеваем!" Лайф узнал, как прошёл первый рабочий день в парикмахерских Подмосковья — видео

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С сегодняшнего дня в Московской области открылись парикмахерские. Долго ждать первых клиентов не пришлось — отбоя от желающих наконец-то постричься, покраситься или сделать укладку не было с самого утра. Лайф узнал, как теперь работают организации и соблюдают ли санитарные нормы сотрудники и посетители.

— Ажиотаж, ажиотаж! Даже не успеваем. Человек, наверное, 20 уже прошло. Все хотят быть красивыми, — рассказала администратор одной из подмосковных парикмахерских.

По словам женщины, в помещение пускают только посетителей в масках. Средства индивидуальной защиты носят и все работники, которые также используют антисептики и дезинфицируют инструменты. По словам парикмахеров, большинство желающих постричься в первый день работы — мужчины, однако от них не отстают и жительницы Подмосковья.

— По телевизору узнала, что открываются с 3 июня. Я дома уже два раза сама стриглась. Ощущение радости, потому что все устали уже. Для женщины всё-таки самое главное — стрижка, выглядеть очень хорошо, — отметила одна из клиенток.