Звезда ТikТok устроила в Москве грандиозную вечеринку, несмотря на пандемию коронавируса — видео

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Блогер и звезда соцсети ТikТok Дина Саева устроила в Москве грандиозную вечеринку в честь рекордных 10 миллионов подписчиков, несмотря на эпидемиологическую обстановку в стране. Об этом сообщает Super.ru.
Тусовка прошла накануне, а собралось на ней около 150 человек. Поздравить Дину Саеву с 10 миллионами подписчиков пришли видеоблогер Катя Адушкина, певица Клава Кока и даже Дима Билан.
Напомним, ранее жители Краснодара устроили "антикоронавирусную" вечеринку в местном баре. Администрация заведения попыталась найти тусовке легальное объяснение, но видео говорит само за себя. Произошедшее сильно возмутило мэра города.
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