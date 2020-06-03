НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Звезда ТikТok устроила в Москве грандиозную вечеринку, несмотря на пандемию коронавируса — видео

На мероприятии собралось порядка 150 человек, даже появились такие артисты, как Клава Кока и Дима Билан.

349

Видео © Super.ru

Блогер и звезда соцсети ТikТok Дина Саева устроила в Москве грандиозную вечеринку в честь рекордных 10 миллионов подписчиков, несмотря на эпидемиологическую обстановку в стране. Об этом сообщает Super.ru.

Тусовка прошла накануне, а собралось на ней около 150 человек. Поздравить Дину Саеву с 10 миллионами подписчиков пришли видеоблогер Катя Адушкина, певица Клава Кока и даже Дима Билан.

Напомним, ранее жители Краснодара устроили "антикоронавирусную" вечеринку в местном баре. Администрация заведения попыталась найти тусовке легальное объяснение, но видео говорит само за себя. Произошедшее сильно возмутило мэра города.

Выбор редакции

Loading...