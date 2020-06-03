Звезда ТikТok устроила в Москве грандиозную вечеринку, несмотря на пандемию коронавируса — видео

Блогер и звезда соцсети ТikТok Дина Саева устроила в Москве грандиозную вечеринку в честь рекордных 10 миллионов подписчиков, несмотря на эпидемиологическую обстановку в стране. Об этом сообщает Super.ru.

Тусовка прошла накануне, а собралось на ней около 150 человек. Поздравить Дину Саеву с 10 миллионами подписчиков пришли видеоблогер Катя Адушкина, певица Клава Кока и даже Дима Билан.