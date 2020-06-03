Рита Дакота рассказала, что сосед, который постоянно звал её в гости, оказался серийным маньяком

Рита Дакота недавно поделилась со своими подписчиками неожиданным фактом из жизни. Из 10 утверждений, среди которых были и ложные, фанатов больше всего привлёк пункт "чуть не стала жертвой серийного убийцы". По словам певицы, это чистая правда.
...Очень многие спрашивали про пункт с "чуть не стала жертвой серийного убийцы" — это правда. Мы с мамой несколько раз получали "приглашение" зайти в гости на пиво к тому самому бердянскому маньяку, который в колодцах женщин бетоном заливал
Ritadakota
Под "тем самым бердянским маньяком" Дакота подразумевала Руслана Хамарова. С 2000 по 2003 год мужчина насиловал и убивал женщин, после чего сбрасывал их тела в колодец. Всего на счету преступника 11 жертв в возрасте от 17 до 47 лет. Раскрылось всё только в 2013-м, тогда Хамарова осудили на пожизненный срок. Как рассказывает певица, её семья жила рядом с домом убийцы.
Прикиньте. Мы жили в соседнем доме 🙈 И он несколько раз звал нас с мамой зайти к нему🙈🙈Слава богу, мы пиво не пьём, да, мам?🙈
Ritadakota
Подписчики Дакоты были поражены, что история, достойная криминальной хроники, могла произойти с их кумиром. В комментариях они выразили певице свои слова поддержки: "Хорошо, что рассказали. Всем нужно сохранять бдительность и осторожность", "Кошмар, не знала об этом", "Ужас какой, хорошо, что обошлось".
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