"Чтобы никуда не слиняла". Всплыли неприглядные детали брака Петросяна с молодой помощницей

74-летний юморист женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой в декабре 2019-го. Через несколько месяцев появилась информация, что они якобы стали родителями. А недавно влюблённые выложили первое совместное фото в парной одежде. Однако их отношения в действительности могут оказаться не такими тёплыми, пишет KП . Сотрудник бригады дезинфекции, проводившей антисептическую обработку в элитном жилом комплексе, где живут супруги, заметил странную деталь: Петросян с женой устраивают быт в разных квартирах.

Мы проводили дезинфекцию во всех квартирах. Охранник жилого комплекса пояснил, что на этаже две квартиры: в одной живёт Петросян, а в той, что напротив, на этой же площадке — Брухунова. Почему-то им удобнее так — на близком расстоянии, но не в одной квартире. И, когда мы увидели их жилплощадь, сразу стало ясно, что живут они врозь

По словам рабочего, обстановка в квартирах супругов очень разнилась. У юмориста-"педанта" всё было сдержанно, просто и в идеальном порядке, словно в жилище аскета. У 31-летней Татьяны же наоборот — ярко и напоказ. Кроме того, ничто не говорило о ребёнке или о том, что супруги могли периодически друг у друга жить.

Много чего-то аляпистого, вычурного. Вазочки, штучки, понты, всё напоказ. Мне показалось, несколько несуразно. Зашли в ванную — я обратил внимание, что зубная щётка электрическая и только одна. Второй нет. Там даже духа нет Петросяна — ни его халата, ни тапочек, вообще ни одной мужской вещи

По мнению юриста, знакомого с делами Петросяна, юморист женился не из-за вспыхнувших чувств, а потому что нуждался "в доверенном лице, на которое можно оформлять свои доходы и не слишком светиться". А так как Татьяна давно работала у артиста, выбор пал на неё. "Женился он на ней, по-моему, для того, чтобы её контролировать, чтобы она никуда не слиняла. Она у него пока как "депозитарий", — отметил юрист. По его словам, артист заработал миллиарды, и не только с помощью выступлений.