"Главный подарок". Бойфренд Бузовой купил ей кольцо с бриллиантом

Ранее стало известно, что Манукян потратил на шопинг в первый день лета около миллиона рублей. Похваставшись перед подписчиками, он почему-то извинился перед возлюбленной. Возможно, сумма покупки слишком велика для бюджета пары или же он, например, воспользовался карточкой своей возлюбленной, ведь, как ранее призналась Бузова, она оплатила их отпуск в Таиланде.