"Главный подарок". Бойфренд Бузовой купил ей кольцо с бриллиантом

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Российский блогер и бойфренд певицы Ольги Бузовой Давид Манукян подарил возлюбленной кольцо с бриллиантом, пишет издание "Дни.ру".
Сделать сюрприз Манукян решил во время романтического ужина. Вместе с кольцом молодой человек преподнёс телеведущей большой букет роз.
— Мужчины, балуйте своих девочек, — обратилась Бузова к подписчикам, рассмотрев подарок.
По данным издания, украшение могло обойтись бойфренду певицы примерно в десять тысяч долларов.
Ранее стало известно, что Манукян потратил на шопинг в первый день лета около миллиона рублей. Похваставшись перед подписчиками, он почему-то извинился перед возлюбленной. Возможно, сумма покупки слишком велика для бюджета пары или же он, например, воспользовался карточкой своей возлюбленной, ведь, как ранее призналась Бузова, она оплатила их отпуск в Таиланде.
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