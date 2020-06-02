"Русская Кардашьян" напомнила о себе, выложив фото в бикини, который разглядит только самый терпеливый

Недавно у соскучившихся по 25-летней модели фанатов случился праздник. Ведь Анастасия Квитко снова продемонстрировала подписчикам, почему и за что её прозвали русской Ким Кардашьян. Девушка выложила несколько фото, на которых она отдыхала у бассейна. Для снимков модель выбрала маленький чёрный купальник, который подчеркнул идеальную фигуру Анастасии.
Модель не стала усложнять образ макияжем или укладкой, остановившись лишь на стильных чёрных очках. Фанаты в комментариях оценили старания кумира, осыпав её с ног до головы восторженными отзывами и предложениями руки и сердца. Под фото девушка предложила выбрать лучшее фото, поставив подписчиков перед жестоким выбором.
Королева "Инстаграма" ❤️
Все фото лучшие!
Ты на каждой прекрасна
Анастасия Квитко — 25-летняя инста-модель из Калининграда, которая живёт и работает в Майами, США. Девушка прославилась в Сети благодаря своим пышным формам и теперь успешно работает с популярными брендами одежды для фигуристых дам. На инстаграм Насти подписано 11 млн человек, для которых модель не забывает регулярно выкладывать горячие фото.
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