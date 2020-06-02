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Гений математики предложил имя для будущего ребёнка, но жена сочла его самым глупым на свете

Девушка решила, что ни за что не позволит супругу воплотить его идею в жизнь.

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Фото © Giphy

Пользовательница c ником TopPromise6 поделилась на Reddit забавной историей, которая точно понравилась бы Илону Маску. Девушка рассказала, что через пару месяцев они с мужем ожидают появления на свет первенца. И, конечно, у пары уже возник вопрос о том, чтобы подобрать имя малышу. Вся семья принялась думать над этим ответственным заданием, но так как супруг и его родители "математические гении", они подошли к выполнению неординарно и хотели, чтобы имя содержало математические отсылки.

Сначала идея показалась мне милой и забавной. Я тоже размышляла об именах. Мне нравились такие, как Дилан, Джаред и Лорен. Но мой муж заявил: "Хм, да... Я думал насчет Кубика. Как Кубик Рубика". Я решила, что он шутит, но он был серьёзен. И тогда я сказала ему, что это самое глупое имя на свете

TopPromise6

Фото © Giphy

По словам девушки, супруг попросил расценивать его вариант как милый. Однако она решила ни за что не соглашаться с его выбором. Будущую маму поддержали и пользователи, которых рассмешил подход мужа-"гения". Они предложили свои версии, отметив, впрочем, что есть и более странные имена.

Позвольте представить вам XÆA-12 (XÆA-XII — официальное имя сына Илона Маска. — Прим. ред.)

ABrawlStarsPlayer

После слов о том, что они математические гении, я ожидал, что ребёнка назовут в честь Эйлера или Паскаля, а не Кубиком. Если вы назовёте своего ребёнка Алан (Тьюринг), Исаак (Ньютон) или Альберт (Эйнштейн), то он, вероятно, простит вас за то, что вы назвали его в честь математика

Red_Sparx

Второго ребёнка можно назвать Сфера или Пирамида

PomegranateSky

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