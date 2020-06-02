Гений математики предложил имя для будущего ребёнка, но жена сочла его самым глупым на свете

Сначала идея показалась мне милой и забавной. Я тоже размышляла об именах. Мне нравились такие, как Дилан, Джаред и Лорен. Но мой муж заявил: "Хм, да... Я думал насчет Кубика. Как Кубик Рубика". Я решила, что он шутит, но он был серьёзен. И тогда я сказала ему, что это самое глупое имя на свете

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