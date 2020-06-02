Парень снял на камеру, как жуткие куклы словно увидели его из шкафа и начали странно двигаться

В малобюджетном фильме ужасов не повезло очутиться Чаду Гассерту из Огайо, США. Его жена Виктория коллекционирует фарфоровых кукол, выставляя свою гордость в гостиной в стеклянной витрине. Но, как бы они ни нравились Виктории, её мужа жуткие куклы пугают не на шутку. Ведь периодически, стоит ему остаться дома одному, как они начинают двигаться, пишет Unilad.

Видео © Facebook / Chad Libra Gassert

Впервые Чад это заметил ещё в январе, сумев поймать активность на камеру. Он выложил это видео в "Фейсбуке", поделившись с подписчиками своим страхом. "Мне это мерещится, мне это, блин, мерещится", — приговаривал Чад, пытаясь успокоиться. Но стоило кукле пошевелиться, как парень, бросив: "Неа, я сваливаю", — прекратил съёмку и выскочил из гостиной. Тогда подписчики поддержали Чада, признавая, что тут что-то нечисто.

Видео © Facebook / Chad Libra Gassert

В начале мая парень выложил новое видео, показывая, что со временем жуткие куклы не прекратили своих попыток выбраться из витрины. Но вдобавок к своевольным игрушкам в этот раз Чада испугала и стопка постиранного белья, которая решила упасть с дивана. В комментариях парню указали на то, что кукла не просто соскользнула вниз, но и попыталась выпрямиться обратно.

Фото © Facebook / Chad Libra Gassert

Чувак, с этим домом сто процентов что-то не то. Кукла просто взяла и пошевелилась, а потом вернулась к прежней позе... НУ НЕТ, ВАЛИ ОТТУДА СКОРЕЕ Amber Walker

Слушай, проверь историю своего дома, мало ли что, это жутко Stacey Lynn